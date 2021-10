Difesa Inter, qualche crepa di troppo: “Campanello d’allarme, lo dicono i numeri”

La Gazzetta dello Sport si sofferma su un aspetto su cui Simone Inzaghi sta lavorando già in vista dell'Empoli

Scatta un campanello d'allarme per il rendimento della difesa dell'Inter in questo avvio di campionato. Lo dicono i numeri, presi in esame oggi da La Gazzetta dello Sport verso la trasferta dei nerazzurri sul campo dell'Empoli per la 10ª giornata di Serie A. Sono 0 fin qui i clean sheet in trasferta della squadra di Inzaghi, 1 solo a San Siro all'esordio stagionale col Genoa.