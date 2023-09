Inter, A. Capello: “La chiamata di Mazzarri e i consigli di Milito, Palacio e Icardi”

Cresciuto nel Bologna, nel 2013 Alessandro Capello approda all'Inter. Dopo una stagione con la Primavera, il giocatore verrà ceduto al Cagliari. Intervistato da LaCasadiC, Capello ricorda così l'anno in nerazzurro: "Mazzarri mi chiamò ad allenarmi in prima squadra, per me fu un’emozione grandissima".