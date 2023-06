CorSera – Inter, i numeri lo testimoniano: cedere Onana sarebbe un problema

"L’eventuale partenza di Onana rappresenterebbe un problema per l’Inter. In questa stagione infatti il portiere camerunense si è dimostrato elemento chiave per i nerazzurri, tanto in campionato quanto in Europa". Apre così l'articolo del Corriere della Sera in merito all'importanza di Onana per l'Inter e un dato lo testimonia: André è risultato il miglior numero uno dell’ultima edizione della Champions per gol evitati rispetto alla qualità dei tiri affrontati, con ben 7.6 reti subite in meno rispetto a quelle attese.