Un quartetto che ha permesso all'Inter di entrare nella storia della Champions League per un record davvero particolare: "Acerbi, 37. Sommer, 36. Mkhitaryan, 35. Darmian, 35. [...] In un certo senso è già storia, perché contro il Bayern l'Inter è diventata la prima squadra nella storia della Champions League a schierare quattro giocatori con almeno 35 anni nell'11 titolare in una gara ad eliminazione diretta".