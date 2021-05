Oaktree, in 153 mld di asset e ora la Serie A: l’Inter dopo Caen e Swansea

La Gazzetta dello Sport studia il fondo californiano Oaktree dopo l'ufficialità dell'accordo con l'Inter per il finanziamento

Alessandro De Felice

Il fondo californiano Oaktree entra nel calcio italiano dal portone principale, ovvero a sostegno dell'Inter, il club che si è appena aggiudicato lo scudetto. Una mossa a cui è già abituato, come spiega La Gazzetta dello Sport: "Società fondata nel 1995 da un gruppo di investitori come affiliata del TCW Group per investimenti ad alto rendimento, Oaktree ha poi saputo ampliare le sue attività di investimento spingendosi pure su infrastrutture, debito e prestiti consolidati. Oaktree opera nella cosiddetta area “stressed-distressed”: mette soldi in operazioni più rischiose di quelle tradizionali, a favore di aziende bisognose di liquidità".

I numeri di Oaktree non lasciano dubbi sulla solidità del fondo: "Oaktree ha sede a Los Angeles ma vanta uffici in ogni parte del mondo: da New York ad Hong Kong, passando per Londra, Amsterdam, Francoforte, Lussemburgo, Parigi, Dubai, Tokyo, Sydney e Seul. Poi pure Shanghai e Pechino, nella Cina di Suning. Una potenza mondiale, insomma, con oltre mille dipendenti. E che allo scorso 31 marzo gestiva 153 miliardi di dollari di asset e tra i suoi clienti aveva 67 dei 100 più grandi piani pensionistici statunitensi, più di 475 società in tutto il mondo, 40 dei 50 piani pensionistici statali negli Stati Uniti, oltre 300 fondi di dotazione e fondazioni a livello globale e 15 fondi sovrani".

Il quotidiano spiega il rapporto tra Oaktree e il calcio, non è una novità assoluta: "Si dice che Oaktree sia il più grande investitore di titoli in difficoltà. E non è un caso se da qualche anno ha cominciato la scalata anche nel calcio, in un momento di grossa crisi planetaria. Nel 2020, insieme al produttore audiovisivo Pierre-Antoine Capton, ha rilevato la totalità delle azioni del Caen (Ligue 2), mentre Steven Kaplan, uno dei co-fondatori, è co-proprietario dello Swansea (l’altro, Jason Levien, è un ex socio di Thohir ai tempi del Dc United). E Kaplan è riuscito a mettere le mani anche nel magico mondo della Nba, come azionista di minoranza dei Memphis Grizzlies. In Italia Oaktree ha investito in altre aziende tra cui Conpibel e Banca Progetto. E adesso ecco l’Inter, per dare ossigeno alle casse del club. Che ora può programmare il futuro".