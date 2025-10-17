Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, si è espresso così in vista di Roma-Inter di domani sera: "Se Gasperini soffriva l'Inter o Inzaghi? Secondo me soffriva l'Inter, ha sempre sofferto l'Inter e vedremo se gli passerà questa sua sofferenza quest'ansia da prestazione.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Sabatini: “Gasperini soffre l’Inter non Inzaghi. Non dimentica ed è in cattivi rapporti con…”
ultimora
Sabatini: “Gasperini soffre l’Inter non Inzaghi. Non dimentica ed è in cattivi rapporti con…”
Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, si è espresso così in vista di Roma-Inter di domani sera
Lo dico perché Gasperini, anche se sono passati quindici anni, non ha ancora mandato giù quell'esonero un po' frettoloso di Moratti, i due non si lasciarono in buoni rapporti e lui ancora se lo ricorda. Come finisce Roma-Inter? X".
© RIPRODUZIONE RISERVATA