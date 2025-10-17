Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini , giornalista, si è espresso così in vista di Roma-Inter di domani sera: "Se Gasperini soffriva l'Inter o Inzaghi? Secondo me soffriva l'Inter, ha sempre sofferto l'Inter e vedremo se gli passerà questa sua sofferenza quest'ansia da prestazione.

Lo dico perché Gasperini, anche se sono passati quindici anni, non ha ancora mandato giù quell'esonero un po' frettoloso di Moratti, i due non si lasciarono in buoni rapporti e lui ancora se lo ricorda. Come finisce Roma-Inter? X".