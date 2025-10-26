FC Inter 1908
Napoli-Inter, Repubblica: “Stop per arbitro e VAR. E addirittura si mormora che…”

Ai vertici arbitrali non è piaciuta la decisione di fischiare rigore per un contatto minimo tra Mkhitaryan e Di Lorenzo
Matteo Pifferi Redattore 

Arrivano i provvedimenti dell'Aia in merito all'errore in Napoli-Inter: il calcio di rigore concesso da Mariani per il contatto Mkhitaryan-Di Lorenzo non c'era e quindi ora Mariani non arbitrerà per un po'.

"Saranno fermati. Arbitro, Var e assistente che hanno diretto la partita Napoli-Inter di sabato al Maradona non potranno arbitrare per almeno una giornata. Ma il provvedimento dell’Aia potrebbe essere più severo (si mormora addirittura un mese).

Ai vertici arbitrali non è piaciuta la decisione di fischiare rigore per un contatto nell’area interista avvenuto nel primo tempo fra il capitano azzurro Di Lorenzo e il centrocampista Mkhitaryan. Un contatto minimo. O comunque non abbastanza intenso da essere fischiato come rigore", si legge su Repubblica.

Napoli-Inter, Aia: “Ancora meno di un rigorino”. Triplice errore: fermati tutti

