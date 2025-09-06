Luis Henrique, il primo acquisto estivo dell'Inter, ha vissuto una prima parte di stagione complicata. Ora arriva la svolta?

Redazione1908 6 settembre - 15:23

Luis Henrique, il primo acquisto estivo dell'Inter, ha vissuto una prima parte di stagione complicata. Al Mondiale per Club non è certo stato protagonista e in campionato è stato poco più di una comparsa, addirittura rimanendo in panchina contro l'Udinese. Ma per il brasiliano potrebbe presto arrivare una svolta tattica.

"È vero che le prime apparizioni nerazzurre di Luis Henrique non sono state particolarmente incoraggianti, ma ambientarsi subito su un pianeta parecchio diverso rispetto a quello a cui il brasiliano era abituato fino a qualche settimana prima non è compito semplice. Ecco perché Chivu (durante la sosta nazionali in corso) è ben contento di poter lavorare a strettissimo contatto sia con l'ex Marsiglia che con Diouf.

Il primo ha già avuto modo di osservarlo tra Mondiale per Club e amichevoli estive, al secondo ha regalato il debutto a San Siro alla prima di campionato pochi giorni dopo il suo sbarco. Piccolo "alert": nella sconfitta contro l'Udinese né uno né l'altro sono subentrati nemmeno per un minuto.

Un segnale chiaro di come sia necessario ancora un po' di tempo prima che entrambi entrino in meccanismi consolidati, ma sia Luis Henrique che Diouf possiedono caratteristiche che prima di loro all'Inter mancavano: il brasiliano è in grado di saltare l'uomo e vanta una duttilità che può portarlo a giocare sia come vice-Dumfries, sia come esterno offensivo, sia in emergenza come terzino basso", scrive oggi la Gazzetta dello Sport.