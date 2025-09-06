Non si placano le polemiche per l'infortunio alla coscia del giocatore francese con la Nazionale di Deschamps: il PSG non è contento, il giocatore resterà fuori a lungo. E non solo lui

Eva A. Provenzano Caporedattore 6 settembre 2025 (modifica il 6 settembre 2025 | 18:46)

«Se l'ho fatto scendere in campo è perché stava facendo bene, altrimenti non l'avrei mai rischiato. Inoltre si tratta dell'altra coscia rispetto a quella segnalata, anche se non ha sentito niente di così grave. Purtroppo per lui è successo, ma sarebbe potuto accadere a chiunque ed era di buon umore. Dal punto di vista medico non c'era alcun problema, io ho preso la mia decisione». Didier Deschamps ha replicato alle critiche del PSG per la gestione di Dembelé che si è fatto male nella gara della Francia contro l'Ucraina.

Infortunio non da poco alla coscia destra per il giocatore francese che secondo RCM Sport dovrebbe rimanere fermo ai box circa sei settimane. Una tegola per Luis Enrique (Che è caduto con la bici e si è rotto la clavicola) che non avrà a disposizione l'attaccante in Champions con l'Atalanta e neanche in campionato contro il Marsiglia.

"Il club francese afferma di aver chiesto di non far giocare Dembélé a causa del suo affaticamento. Da parte parigina, si ritiene che lo staff della squadra francese abbia ignorato queste raccomandazioni, richiedendo l'ex giocatore del Rennes per questa prima partita contro l'Ucraina, senza nemmeno attendere la partita di martedì contro l'Islanda (ore 20:45)", si legge su RMC.

"Soprattutto, Dembélé è arrivato a questo appuntamento indebolito, dopo aver subito un infortunio alla coscia sinistra in Ligue 1 lo scorso fine settimana. Questa volta, è stata la coscia destra a dare problemi al favorito per il prossimo Pallone d'Oro. Entrato in campo nella ripresa al posto di Désiré Doué, infortunato al polpaccio, Dembélé ha dovuto lasciare i compagni di squadra all'81° minuto", si legge ancora sul sito. E oltre al danno la beffa si è infortunato anche il giocatore che lo ha sostituito. Pure lui del PSG. Pure lui dovrà rimanere fermo un mesetto.

(Fonte: rmcsport.bfmtv.com)