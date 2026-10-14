Serataccia in Champions per l'Inter. Se la sconfitta con il Real aveva comunque portato ad un giudizio positivo nei confronti della squadra di Chivu, quella contro il Bruges mette in risalto un particolare problema mostrato dai nerazzurri: troppi gol incassati. Per errori di gruppo e individuali.

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Alfredo Pedullà, su Sportitalia, dopo il 3-4 subito a San Siro attacca sonoramente l'Inter e il suo allenatore: «Chivu deve prendere la navicella e tornare sulla terra perché è in un pianeta tutto suo. Prima di Inter-Parma gli hanno chiesto: "Ma domani gioca Provedel?". E lui ha risposto: "Non penso proprio". Come se quello non fosse un problema. Quello è un problema», ha detto.

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«Quello è un problema serio che dopo la gara col Bruges viene amplificato. L'Inter ha un serio problema che si chiama portiere - ha aggiunto Pedullà - perché ripeto, la partita la perdi lo stesso. Sei stata una squadra schizofrenica, ma se non prendi quel gol che ti fa andare ancora di più al manicomio, la partita poteva avere anche un altro tipo di andamento. Ma non puoi permetterti di giocare in Champions con un portiere che fa quella cosa».

«Credo che le gerarchie siano una cosa, la gratitudine sia una cosa, la riconoscenza sia una cosa, ma l'allenatore deve prendere la navicella, tornare sulla terra, atterrare ad Appiano e pensare che il portiere oggi ha un problema serio che si chiama portiere. Perché non puoi commettere quegli errori in Champions, che poi non sono i primi della stagione», ha concluso.

(Fonte: SI)