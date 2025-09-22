Quella contro il Sassuolo per l'Inter è stata una vittoria che ha lasciato più dubbi che certezze

Gianni Pampinella Redattore 22 settembre 2025 (modifica il 22 settembre 2025 | 08:32)

È stata una vittoria che ha lasciato più dubbi che certezze. Il 2-1 con cui l’Inter ha battuto il Sassuolo, non basta a chiarire quale sia la reale identità della squadra nerazzurra che è apparsa poco cinica e a volte distratta in difesa.

"Vittoria con il brivido. Che non decifra cos’è in questo momento l’Inter. Ed evidentemente non si tratta di un dettaglio. Se avesse sfruttato tutte le occasioni create, la banda di Chivu si sarebbe presa i 3 punti in carrozza, chiudendo la pratica già nel primo tempo. Solo che, oltre a sprecarle, per costruirle, spesso e volentieri, si è sbilanciata, lasciando troppo spazio alle ripartenze degli ospiti. La verità è che, ad oggi, l’Inter non è in grado di dominare e controllare una partita. Non è cinica e cattiva, come vorrebbe il suo allenatore. E, per di più, se attacca, si scopre. Anche contro avversari di livello inferiore", sottolinea il Corriere dello Sport nell'analisi della gara.

"Contro il Sassuolo è andata bene. Ma certi difetti erano già emersi in maniere evidente contro l’Udinese e, in misura minore, pure contro Juventus e Ajax. E’ urgente una correzione di rotta, perché l’equilibrio è fondamentale per essere davvero competitivi. Le colpe? Forse, come ha sottolineato sempre Chivu, è che servano maggiore carattere e personalità. Visto che in certe situazioni si nota una certa mollezza generale e pure meno disponibilità al sacrificio".

(Corriere dello Sport)