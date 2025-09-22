"Abbiamo avuto le occasioni per segnare, 4 o 5 sono state abbastanza nitide. Dispiace per la nostra gente che ci aveva creduto, ma oggi la squadra non meritava di perdere. Secondo me meritavamo il pari, abbiamo avuto uno sbandamento dopo il gol subito ma fino a lì non avevamo concesso niente di particolare". Così Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro la Roma nel derby.