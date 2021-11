Inter, occhi sul clone di Barella: dialoghi già avviati con club ed entourage

La dirigenza nerazzurra continua a guardarsi intorno in cerca di giovani talenti da inserire in futuro in rosa

L'Inter continua a guardarsi intorno in cerca di giovani talenti da inserire in rosa. L'ultimo nome segnato in rosso sull'agenda di mercato della dirigenza nerazzurra è quello di Davide Frattesi, centrocampista classe '99 del Sassuolo. Tra le rivelazioni di questa prima parte di stagione, Frattesi si sta imponendo come uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano. L'Inter vede in lui un clone di Barella e, come scrive calciomercato.com, avrebbe già avviato i primi contatto con il club emiliano e con l'entourage del giocatore, dopo averlo osservato a lungo anche lo scorso anno quando militava in Serie B nel Monza, muovendosi così con largo anticipo rispetto alla concorrenza.