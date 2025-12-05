FC Inter 1908
Inter-Como, la designazione arbitrale: tocca a Di Bello, Gariglio e Guida al VAR

L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 14a giornata di campionato. Ecco gli uomini scelti per Inter-Como
Marco Astori 

L'Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per la 14a giornata di campionato. Ecco gli uomini scelti per Inter-Como:

Arbitro: DI BELLO

Assistenti: IMPERIALE – BIANCHINI

IV: PICCININI

VAR: GARIGLIO

AVAR: GUIDA

