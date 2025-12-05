FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Pastore: “Carlos, Diouf e Luis Henrique tre rattoppi a destra. Col Como per me giocherà…”

ultimora

Pastore: “Carlos, Diouf e Luis Henrique tre rattoppi a destra. Col Como per me giocherà…”

Pastore: “Carlos, Diouf e Luis Henrique tre rattoppi a destra. Col Como per me giocherà…” - immagine 1
Durante il podcast L'ascia raddoppia di Cronache di spogliatoio, il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato dell'Inter della sfida col Como
Andrea Della Sala Redattore 

Durante il podcast L'ascia raddoppia di Cronache di spogliatoio, il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato dell'Inter della sfida col Como:

Pastore: “Carlos, Diouf e Luis Henrique tre rattoppi a destra. Col Como per me giocherà…”- immagine 2

"Per me col Como gioca Luis Henrique che non è stato tanto male col Venezia. Carlos Augusto, Diouf e Luis Henrique sono tre rattoppi, è chiaro che il brasiliano è quello che si avvicina di più, anche se non è all'altezza di quel ruolo. Per me parte lui, con dei cambi in corsa al 60'. In mezzo farei partire Zielinski".

Leggi anche
Maicon sceglie il più forte di tutti: sta per vincere un ex compagno ma alla fine si arrende
Capuano: “Bisseck non è Beckenbauer, ma circola gente molto peggiore! Per me è meglio...

© RIPRODUZIONE RISERVATA