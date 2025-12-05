Durante il podcast L'ascia raddoppia di Cronache di spogliatoio, il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato dell'Inter della sfida col Como:
"Per me col Como gioca Luis Henrique che non è stato tanto male col Venezia. Carlos Augusto, Diouf e Luis Henrique sono tre rattoppi, è chiaro che il brasiliano è quello che si avvicina di più, anche se non è all'altezza di quel ruolo. Per me parte lui, con dei cambi in corsa al 60'. In mezzo farei partire Zielinski".
