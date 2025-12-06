FC Inter 1908
ultimora

Borghi: “Inter strepitosa, perfetta nel primo tempo. Ho l’impressione che abbia…”

Negli studi di Sky Sport, Stefano Borghi ha commentato così la grande vittoria dell'Inter a San Siro contro il Como per 4-0
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Negli studi di Sky Sport, Stefano Borghi ha commentato così la grande vittoria dell'Inter a San Siro contro il Como per 4-0:

Getty

"Prestazione strepitosa dell'Inter, nel primo tempo è stata perfetta. Poi nella ripresa si è visto il cinismo della grande squadra, visto che il 2-0 è arrivato proprio quando il Como spingeva".

Getty Images

"Il 4-0 va addirittura stretto, ho la sensazione che l'Inter abbia sentito molto questa partita, visto che è arrivata in mezzo a tante chiacchiere sulla squadra. Come a dire: 'Noi forti lo siamo di sicuro'. Abbiamo avuto tutti la sensazione che l'Inter ci tenesse tanto. Che questa sia una squadra molto forte lo si è capito ancora una volta contro il Como. Non ha mollato di un centimetro, non ha abbassato un secondo la tensione. Voleva questa vittoria e se l'è andata a prendere. Il Liverpool in Champions League può teoricamente essere pericolosa, anche perché prima o poi dovrà tirare fuori l'orgoglio. In pratica, però, è una squadra piena di problemi, ha perso la sua impermeabilità. Stanno venendo al pettine dei nodi di un ciclo che deve essere ricostruita".

(Fonte: Sky Sport)

