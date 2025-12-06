FC Inter 1908
Inter-Como, pronostico clamoroso per Caressa. Zazzaroni replica e lo ribalta

A Radio Dee Jay appuntamento fisso con i due giornalisti che hanno detto la loro sui risultati finali delle gare del week-end
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano 

Su Radio Dee JayIvanZazzaroni e Fabio Caressa hanno fatto il loro pronostico per questa giornata di Serie A. I due giornalisti hanno detto la loro sul risultato di Inter-Como e anche delle altre gare del fine settimana. Caressa: «Inter-Como? 1-2» Zazzaroni ha replicato: «Secondo me vince l'Inter, 1».

Convinti entrambi sulla vittoria della Roma con il Cagliari e sul due nel caso di Torino-Milan. I rossoneri sono primi in classifica a 28 punti a pari punti con il Napoli di Conte che affronta nella gara del posticipo della domenica sera la Juve dell'ex allenatore azzurro Spalletti:"1"per Zazzaroni, vince quindi la squadra partenopea e invece Caressa ha pronosticato un pari ( "X").

