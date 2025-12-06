Su Radio Dee JayIvanZazzaroni e Fabio Caressa hanno fatto il loro pronostico per questa giornata di Serie A. I due giornalisti hanno detto la loro sul risultato di Inter-Como e anche delle altre gare del fine settimana. Caressa: «Inter-Como? 1-2» Zazzaroni ha replicato: «Secondo me vince l'Inter, 1».