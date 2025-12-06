FC Inter 1908
D’Ambrosio: “Inter mi dà sempre emozioni speciali. Chivu? Ha qualità fondamentali…”

Le parole rilasciate dall'ex difensore nerazzurro ai canali ufficiali del club
Daniele Vitiello
Danilo D'Ambrosio è tra i protagonisti del matchdayprogramme nerazzurro di oggi. Queste le parole dell'ex difensore dell'Inter a poche ore dalla sfida con il Como di Serie A:

"L'Inter mi ha lasciato un bagaglio importante ma ciò che più mi è rimasto impresso e l'affetto dei tifosi, l'aver lasciato un buon ricordo a tutti. Il bene e l'affetto che ancora sento è la cosa che mi dà più soddisfazione. Quando guardo l'Inter, i miei ex compagni o quando vengo a San Siro è sempre un'emozione speciale. La squadra la vedo matura, mi piace e mi diverte vederla giocare. Qui all'Inter è fondamentale essere saggi, umili e riuscire a trasmettere l'interismo. Chivu ha tutte queste qualità e ha dei giocatori che sono grandi uomini oltre ad essere bravi professionisti".

