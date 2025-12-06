Danilo D'Ambrosio è tra i protagonisti del matchdayprogramme nerazzurro di oggi. Queste le parole dell'ex difensore dell'Inter a poche ore dalla sfida con il Como di Serie A:
D’Ambrosio: “Inter mi dà sempre emozioni speciali. Chivu? Ha qualità fondamentali…”
Le parole rilasciate dall'ex difensore nerazzurro ai canali ufficiali del club
"L'Inter mi ha lasciato un bagaglio importante ma ciò che più mi è rimasto impresso e l'affetto dei tifosi, l'aver lasciato un buon ricordo a tutti. Il bene e l'affetto che ancora sento è la cosa che mi dà più soddisfazione. Quando guardo l'Inter, i miei ex compagni o quando vengo a San Siro è sempre un'emozione speciale. La squadra la vedo matura, mi piace e mi diverte vederla giocare. Qui all'Inter è fondamentale essere saggi, umili e riuscire a trasmettere l'interismo. Chivu ha tutte queste qualità e ha dei giocatori che sono grandi uomini oltre ad essere bravi professionisti".
