Inter, Bastoni non rischiato contro il Napoli: cosa filtra verso la Fiorentina

Ieri Simone Inzaghi non ha rischiato Alessandro Bastoni contro il Napoli: cosa filtra in vista di Fiorentina-Inter

Ieri Simone Inzaghi non ha rischiato Alessandro Bastoni contro il Napoli. Precauzionalmente, il difensore dell'Inter è rimasto fuori: era affaticato e lo ha sostituito de Vrij nella formazione iniziale. Niente di preoccupante comunque, verrà rivalutato nei prossimi giorni con vista sulla Fiorentina, dove mancheranno Barella e Calhanoglu per squalifica. Con il derby d'Italia con la Juve alle porte, non verranno corsi rischi con Bastoni: giocherà solo se sarà al 100% a Firenze, altrimenti rimarrà ancora fuori per recuperare.