"Una buona notizia in vista del River Plate, terza partita del Mondiale decisiva per la qualificazione interista agli ottavi. Denzel Dumfries è pienamente recuperato : l’olandese era uno degli assenti contro i giapponesi dell’Urawa e, dopo essere stato sostituito dal neo-arrivato Luis Henrique, tornerà al suo posto sulla fascia destra.

Oggi, nella mattina americana, ha lavorato finalmente in gruppo nel centro di allenamento dei Seattle Seahawks, giganti della Nfl che fanno base a sud di Seattle: superato l’affaticamento degli ultimi giorni, Denzel ha partecipato sia al riscaldamento che alla partitella con tutto il gruppo dei giocatori non impiegati contro i giapponesi.

Per gli altri, i titolari, invece, solo un allenamento di scarico, mentre in un campo laterale hanno corso a buona velocità sia Davide Frattesi che Marcus Thuram: anche il loro livello di condizione cresce a vista occhio, in vista anche del loro ritorno in gruppo", si legge.