Inter, Conte due anni fa atterrato come un alieno. Gds: “Sognava di chiudere…”

In due anni Antonio Conte ha ribaltato l'Inter. La squadra nerazzurra ha interrotto il dominio Juve che durava da 9 stagioni grazie anche al grande lavoro del tecnico e del suo staff. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, è atterrato come un alieno in un mondo un tempo ostile, Conte preparava la sua rivincita.