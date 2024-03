Le prospettive ora sono del tutto diverse. Se dopo lo scudetto 2020-21 targato Conte all'Inter , costretta poi a vendere Hakimi e Lukaku, la priorità del club era sopravvivere, ora, come scrive la Gazzetta dello Sport, l'intento è quello di costruire un ciclo che duri nel tempo. Scrive il quotidiano:

"Giusto un attimo prima di sfidare il Cholo l’Inter riprenderà in mano pure la pratica per il rinnovo di Lautaro: i dirigenti vedranno il procuratore del Toro, Alejandro Camaño, direttamente nella “sua” Madrid e inizieranno a limare quei due milioni di differenza tra domanda (10) e offerta (8). C’è fiducia sulla firma dell’argentino prima di giugno, la stessa che i dirigenti nutrono sul contemporaneo sì di Barella. I nuovi contratti di capitano e vicecapitano andranno perfino oltre il famoso 2027 — qui l’orizzonte è 2028 — e saranno pezzi pregiatissimi di una squadra da preservare per intero".