"Peraltro, ci sarebbe un ultimo punto di domanda attorno alla vicenda. Steven dove prenderebbe il centinaio di milioni necessario per allungare la sua presidenza? Nello specifico: sarebbero risorse dirette di Suning o si tratterebbe dell’ultima fetta del prestito non utilizzata e conservata in Lussemburgo? Non è una domanda banale, perché quel denaro dovrebbe essere una riserva di cassa a disposizione di viale Liberazione in caso di necessità...".