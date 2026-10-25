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È arrivata la conferma a quanto raccontato da Fcinter1908 nella giornata di venerdì: Leon Jakirovic fa parte dei convocati dell'Inter per la partita di campionato contro la Fiorentina. Prima chiamata in Prima Squadra per il difensore croato classe 2008, protagonista di un brillante inizio di stagione con l'U23 nerazzurra.

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Rapida ascesa

Arrivato a Milano solamente a gennaio, prelevato dalla Dinamo Zagabria per la significativa cifra di 2,5 milioni di euro (più altri 2 di bonus e un 10% sulla futura rivendita da riconoscere al club croato), Jakirovic sta rapidamente bruciando le tappe, dimostrando di poter essere in prospettiva un ottimo investimento da parte dell'Inter. Aggregato inizialmente alla formazione Primavera, il talentuoso classe 2008 in estate è stato subito promosso in U23, conquistando la fiducia di Vecchi e una maglia da titolare.

Fisicamente ben strutturato (supera il metro e 90), mancino, forte di testa ma anche più che discreto con i piedi, con la seconda squadra nerazzurra si sta imponendo come braccetto sinistro della difesa a tre, interpretando il ruolo "alla Bastoni" e accompagnando la manovra in fase offensiva. Gli infortuni che hanno colpito numerosi elementi della Prima Squadra gli hanno aperto le porte di Appiano Gentile, e il giovane croato non si è fatto trovare impreparato: l'obiettivo, ora, è quello di continuare a far bene in Serie C, in attesa di una chance anche al piano di sopra.