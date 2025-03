Sky – Inter, c’è Correa in pole per l’Udinese: Inzaghi pensa a questa coppia

C'è il Tucu Correa in pole position per Inter-Udinese in programma domenica alla ripresa del campionato: Inzaghi pensa a questa coppia

Alessandro Cosattini Redattore 27 marzo 2025 (modifica il 27 marzo 2025 | 13:29)

C'è il Tucu Correa in pole position per Inter-Udinese in programma domenica alla ripresa del campionato. Secondo Sky Sport, l'argentino è favorito per giocare dall'inizio vista l'assenza di Lautaro Martinez per infortunio.

C'è lui in pole su Arnautovic e Taremi, Inzaghi pensa così a Correa in coppia col recuperato Marcus Thuram. Le ultime valutazioni verranno fatte in questi giorni ad Appiano Gentile, ma il Tucu è favorito per una maglia dall'inizio in Inter-Udinese.