Una questione di dettagli. L’Inter ha trascorso il Natale da capolista e oggi sarebbe qualificata agli ottavi di Champions League, ma alla squadra di Chivu manca ancora qualcosa per il salto di qualità.
ultimora
Inter, dai big match e i finali alle rimonte: Chivu chiamato all’ultimo salto
La squadra nerazzurra è chiamata a fare l'ultimo salto per risolvere i problemi evidenziati nella prima parte di stagione
Dopo l’eliminazione in Supercoppa c’è quella sensazione che La Gazzetta dello Sport definisce come “vago senso di incompiutezza che accompagna la squadra”:
“È opinione comune dentro e fuori dal club che, una volta sistemati alcuni dettagli, la squadra volerà libera nei cieli di Italia, magari pure in quelli di Europa”.
Su quello sta lavorando proprio Chivu, chiamato all’ultimo salto di qualità nella mentalità.
