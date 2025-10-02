Sarà Ermanno Feliciani, della sezione di Teramo, a dirigere Inter-Cremonese, match valido per la sesta giornata di Serie A e in programma sabato 4 ottobre 2025 con calcio d'inizio alle 18.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Inter-Cremonese affidata a Feliciani, l’AVAR è Di Bello: la designazione completa
ultimora
Inter-Cremonese affidata a Feliciani, l’AVAR è Di Bello: la designazione completa
Sarà Ermanno Feliciani, della sezione di Teramo, a dirigere Inter-Cremonese, match valido per la sesta giornata di Serie A
Feliciani sarà coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Politi mentre il quarto uomo è Rapuano.
Il VAR è Gariglio, l'AVAR, ossia l'assistente del VAR, è Di Bello.
Ecco la designazione completa.
INTER – CREMONESE Sabato 04/10 h. 18.00
FELICIANI
LO CICERO – POLITI
IV: RAPUANO
VAR: GARIGLIO
AVAR: DI BELLO
© RIPRODUZIONE RISERVATA