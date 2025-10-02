Inter-Cremonese affidata a Feliciani, l’AVAR è Di Bello: la designazione completa

Sarà Ermanno Feliciani, della sezione di Teramo, a dirigere Inter-Cremonese, match valido per la sesta giornata di Serie A

Sarà Ermanno Feliciani , della sezione di Teramo, a dirigere Inter-Cremonese, match valido per la sesta giornata di Serie A e in programma sabato 4 ottobre 2025 con calcio d'inizio alle 18.

Feliciani sarà coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Politi mentre il quarto uomo è Rapuano.