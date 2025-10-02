FC Inter 1908
Inter-Cremonese affidata a Feliciani, l’AVAR è Di Bello: la designazione completa

Sarà Ermanno Feliciani, della sezione di Teramo, a dirigere Inter-Cremonese, match valido per la sesta giornata di Serie A
Matteo Pifferi Redattore 

Sarà Ermanno Feliciani, della sezione di Teramo, a dirigere Inter-Cremonese, match valido per la sesta giornata di Serie A e in programma sabato 4 ottobre 2025 con calcio d'inizio alle 18.

Getty Images

Feliciani sarà coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Politi mentre il quarto uomo è Rapuano.

Il VAR è Gariglio, l'AVAR, ossia l'assistente del VAR, è Di Bello.

Getty Images

Ecco la designazione completa.

INTER – CREMONESE Sabato 04/10 h. 18.00

FELICIANI

LO CICERO – POLITI

IV: RAPUANO

VAR: GARIGLIO

AVAR: DI BELLO

