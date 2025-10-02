Christian Vieri, ex attaccante, ha parlato anche dell'Inter in conferenza durante la presentazione di “One - Stronger Together”

Alessandro Cosattini Redattore 2 ottobre 2025 (modifica il 2 ottobre 2025 | 12:37)

Christian Vieri, ex attaccante, ha parlato in conferenza durante la presentazione di “One - Stronger Together”. L’evento è in programma sabato 18 ottobre nella nuova Cittadella dello Sport di Tortona. Campioni dello sport e dello spettacolo si sono dati appuntamento per condividere con il pubblico solidarietà e intrattenimento in un impianto moderno e polifunzionale.

“Io e Chivu affrontati da giocatori? Non ne ho idea. Aspettiamo a giudicarlo, aspettare, ha fatto 4 partite. Ha una grandissima squadra, farà bene sicuramente, ora i risultati stanno arrivando. Siamo tutti positivi, l’Inter è una squadra molto forte per me anche se non ha vinto il campionato. Ha vinto due finali di Champions in tre anni. L’Inter ha tutto per fare bene.

Pio Esposito e il livello internazionale? Lo sforzo in campo internazionale è sempre maggiore, in Nazionale, in Champions, si fa tanta fatica fisicamente. Si fa tanta fatica fuori dall’Italia, lui ho visto che regge il confronto, questo è molto positivo. Poi dipende dalla posizione, là davanti è molto fisica la situazione col difensore dietro. Se fisicamente non sei tosto, fai molta fatica. Lui è un gigante, è bravo e regge fisicamente, tanta roba.

Rino Gattuso e la Nazionale? Non ci penso più alla Nazionale, non si capisce nulla. Siamo tra le più forti del mondo e non andiamo ai Mondiali, non so cosa dirti. Bisognerebbe parlarne per ore. C’è la Norvegia e dobbiamo batterla per forza, probabilmente sarà spareggio nel caso, lì ancora tensioni, stress, l’Italia deve passare, non è una squadretta. L’Italia ai Mondiali ci deve essere. Il compito di Gattuso è difficile, ma allenare la Nazionale è bello. Vediamo come vanno queste partite, al futuro ci si penserà.

Qual è la rosa più forte? L’Inter per me. Non cambio idea se perde con l’Udinese, questa è la mia opinione.

Milan di Allegri? Ha iniziato alla grande, erano tutti addosso dopo la Cremonese, poi ha fatto bene, ma è ancora presto. Juve-Milan la guarderà tutto il mondo, la Juve ha giocato ieri sera, ha giorni in meno per recuperare e vuol dire. La vedranno in tutto il mondo.

San Siro? Hanno tirato giù Wembley, rifatto il Maracanã, bisogna andare avanti e fare stadi nuovi, li abbiamo vecchi di cinquanta anni, bisogna adeguarsi”.