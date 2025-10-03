Doveva giocare uno spezzone contro lo Slavia Praga, ma un mal di stomaco lo ha fermato. Adesso Davide Frattesi spera di trovare un posto da titolare domani contro la Cremonese. "Chivu martedì in Champions ha scelto Zielinski e Sucic come mezzali, inserendo poi Barella a metà ripresa. È dunque probabile che Mkhitaryan, rimasto in panchina, abbia un posto, così come il cagliaritano", si legge su Tuttosport.
Inter-Cremonese, Frattesi spera in un posto da titolare. Barella in regia? Calhanoglu…
"E Frattesi quindi? Lui spera in un posto da titolare che potrebbe trovare se Chivu dovesse optare per Barella regista visto che Calhanoglu ha concluso la sfida con lo Slavia Praga con un ginocchio dolente. Però il turco è un punto fermissimo in questo momento, dunque è più probabile che Frattesi debba accontentarsi di iniziare di nuovo in panchina, sempre che non vinca il ballottaggio con Barella o Mkhitaryan".
(Tuttosport)
