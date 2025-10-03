Doveva giocare uno spezzone contro lo Slavia Praga, ma un mal di stomaco lo ha fermato. Adesso Davide Frattesi spera di trovare un posto da titolare domani contro la Cremonese. "Chivu martedì in Champions ha scelto Zielinski e Sucic come mezzali, inserendo poi Barella a metà ripresa. È dunque probabile che Mkhitaryan, rimasto in panchina, abbia un posto, così come il cagliaritano", si legge su Tuttosport.