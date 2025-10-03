"Gli altri, invece, hanno lavorato in due gruppi: coloro che avevano giocato contro lo Slavia Praga hanno sostenuto una sessione di scarico, mentre chi aveva riposato in Champions League ha spinto più sull’acceleratore. Oggi in programma la rifinitura della vigilia. Dal lavoro tattico emergeranno indicazioni sulla formazione che affronterà la Cremonese. Non è previsto ritiro: la squadra si ritroverà domattina per colazione, come ormai d’abitudine nel nuovo corso. L’ultimo appuntamento di giornata in agenda è la conferenza stampa di Cristian Chivu in programma alle 14".