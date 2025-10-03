FC Inter 1908
Alla vigilia della gara contro la Cremonese, Cristian Chivu può contare su tutta la rosa a eccezione del francese
Alla vigilia della gara contro la Cremonese, Cristian Chivu può contare su tutta la rosa a eccezione, ovviamente, di Marcus Thuram. Come sottolinea il Corriere dello Sport, l’attaccante francese ha già iniziato le terapie per smaltire prima possibile il risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra.

"Gli altri, invece, hanno lavorato in due gruppi: coloro che avevano giocato contro lo Slavia Praga hanno sostenuto una sessione di scarico, mentre chi aveva riposato in Champions League ha spinto più sull’acceleratore. Oggi in programma la rifinitura della vigilia. Dal lavoro tattico emergeranno indicazioni sulla formazione che affronterà la Cremonese. Non è previsto ritiro: la squadra si ritroverà domattina per colazione, come ormai d’abitudine nel nuovo corso. L’ultimo appuntamento di giornata in agenda è la conferenza stampa di Cristian Chivu in programma alle 14".

(Corriere dello Sport)

