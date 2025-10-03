Gravina: “Chi investe oggi per valorizzare il calcio commette un atto di…”

"Chi oggi sposa il progetto di valorizzazione del mondo dello sport e del calcio, facendolo con convinzione, commette un atto di grande visione e di lungimiranza. Il nostro movimento sta cercando per tutta una serie di motivi di raggiungere un livello sostenibilità definitivo e ha bisogno di entusiasmo anche da parte di chi crede in questo movimento".
Così Gabriele Gravina, presidente della FIGC, durante la presentazione dell'accordo con Athora come nuovo title partner della Serie A femminile
Lo ha detto Gabriele Gravina, presidente della FIGC, durante la presentazione dell'accordo con Athora come nuovo title partner della Serie A femminile. "Il movimento femminile è in una fase di crescita esponenziale - ha aggiunto -. Basti pensare che siamo passati da 15 a 50mila tesserate e stiamo incentivando ancora questo tipo di attività.
Poi c'è la qualità che è venuta fuori dal valore della competizione europea, abbiamo club costantemente impegnati in Europa e c'è una forte spinta dal basso con le giovanili". E poi ancora: "Il campionato di Serie A femminile sta avendo grandi riscontri, merito dell'ottimo lavoro della divisione e della federazione che crede molto in questo movimento".
