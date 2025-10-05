FC Inter 1908
I tifosi rispondono presente: il dato ufficiale degli spettatori per Inter-Cremonese

Il dato ufficiale degli spettatori presenti a San Siro per Inter-Cremonese: grande risposta del pubblico come sempre
Quinta vittoria di fila per l'Inter che regola 4-1 la Cremonese al termine di una partita, di fatto, senza storia.

Bonny è stato il protagonista assoluto, con un gol e tre assist. A segno anche Lautaro, Dimarco e Barella prima della rete della bandiera per gli ospiti di Bonazzoli.

Oggi è emerso il dato ufficiale degli spettatori presenti a San Siro ieri, ben oltre i 70mila. Il numero esatto è 73417.

