Sin dall'arrivo di Marcus Thuram in Italia, il suo feeling con Lautaro Martinez è stato tanto immediato quanto impattante nell'Inter. Nella scorsa stagione, Thuram è partito a razzo nella prima parte di annata con numeri clamorosi, salvo poi calare nel 2025. Per Lautaro un rendimento quasi inverso, tenuto conto anche del fatto che il Toro ha iniziato più tardi la preparazione post Copa-America.

E quest'anno come sta andando la ThuLa? Non sono mancate critiche ai due centravanti nerazzurri ma i numeri parlano chiaro. In Europa solamente cinque "coppie" fanno meglio dei due interisti, che tra l'altro quest'anno stanno giocando meno - Thuram è stato fuori per infortunio per tutto il mese di ottobre - anche per l'apporto consistente di Bonny e Pio Esposito che stanno facendo rifiatare i due titolari.