Inter, dal record di Dimarco a Sucic assistman: le curiosità dopo il Sassuolo

Inter, dal record di Dimarco a Sucic assistman: le curiosità dopo il Sassuolo
L’Inter supera il Sassuolo per 2-1 nella 4ª giornata di Serie A, centrando tre punti pesanti dopo un avvio stentato
Alessandro De Felice
L’Inter supera il Sassuolo per 2-1 nella 4ª giornata di Serie A, centrando tre punti pesanti. A decidere il match contro i neroverdi il gol di Dimarco e l'autorete di Muharemovic dopo il sinistro dal limite di Carlos Augusto.

Una serata di intensità, qualità e concretezza, accompagnata da numeri che raccontano quello che è successo in campo.

Inter
E SONO 45

—  

Con i due gol messi a segno contro i neroverdi, l’Inter raggiunge quota 45 reti in campionato nel 2025, più di qualsiasi altra squadra. Un dato che certifica la potenza offensiva e la continuità realizzativa della formazione nerazzurra.

La vittoria con il Sassuolo consolida un altro primato: nel 2025 solo la Roma ha collezionato più successi in Serie A dell’Inter che ha centrato 14 vittorie. Un ruolino che conferma la squadra nerazzurra come una delle più vincenti dell’anno solare.

IL FATTORE DIMARCO

—  

Ancora una volta, Federico Dimarco è stato uno dei protagonisti: con la rete siglata contro il Sassuolo, diventano due i gol segnati agli emiliani dal numero 32, meglio ha fatto soltanto contro l’Empoli (tre reti).

Dal suo ritorno in nerazzurro nella stagione 2021/22, Dimarco è il giocatore che – tra terzini ed esterni di centrocampo – ha partecipato al maggior numero di gol in Serie A: 35 (16 reti e 19 assist).

SUCIC: PROFESSIONE ASSIST

—  

Da sottolineare anche la crescita di Petar Sucic: con il secondo assist in questo campionato, il classe 2003 entra nel gruppo dei sei giocatori che hanno servito due passaggi vincenti.

Solo Yildiz e Paz sono più giovani di lui: un segnale del talento e della freschezza che arricchiscono la rosa nerazzurra.

