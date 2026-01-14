FC Inter 1908
ultimora

Calendario Inter, orari e date dalla 21esima giornata alla 24esima. La Coppa Italia…

La Lega Serie A ha definito anticipi e posticipi fino alla 24esima giornata. Programmato anche il quarto di finale di Coppa Italia
Eva A. Provenzano
La Lega Serie A ha definito il programma di anticipi e posticipi della 23ª e 24ª giornata del Campionato 2025/26.

Oltre alle due giornate di campionato è ufficiale anche la programmazione del quarto di finale di Coppa Italia che vedrà l'Inter affrontare il Torino: i nerazzurri scenderanno in campo contro i granata mercoledì 4 febbraio alle ore 21:00 all'U-Power Stadium di Monza.

Di seguito date e orari fino alla 24ª giornata della Serie A 2025/26:

21esima giornata | sabato 17 gennaio 2026, ore 15:00 Udinese vs INTER

UCL GIORNATA 7 | martedì 20 gennaio 2026, ore 21:00 INTER vs Arsenal;

22esima giornata venerdì 23 gennaio 2026, ore 20:45 INTER vs Pisa

UCL GIORNATA 8 | Mercoledì 28 gennaio 2026, ore 21:00 Borussia Dortmund vs INTER

23esima giornata | domenica 1 febbraio 2026, ore 18:00 Cremonese vs INTER

Quarti di finale Coppa Italia | Mercoledì 4 febbraio 2026, ore 21:00 INTER vs Torino - U-POWER STADIUM, MONZA

24ª giornata | domenica 8 febbraio 2026, ore 18:00 Sassuolo vs INTER.

