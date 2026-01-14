La Lega Serie A ha definito il programma di anticipi e posticipi della 23ª e 24ª giornata del Campionato 2025/26.
Calendario Inter, orari e date dalla 21esima giornata alla 24esima. La Coppa Italia…
Oltre alle due giornate di campionato è ufficiale anche la programmazione del quarto di finale di Coppa Italia che vedrà l'Inter affrontare il Torino: i nerazzurri scenderanno in campo contro i granata mercoledì 4 febbraio alle ore 21:00 all'U-Power Stadium di Monza.
Di seguito date e orari fino alla 24ª giornata della Serie A 2025/26:
21esima giornata | sabato 17 gennaio 2026, ore 15:00 Udinese vs INTER
UCL GIORNATA 7 | martedì 20 gennaio 2026, ore 21:00 INTER vs Arsenal;
22esima giornata venerdì 23 gennaio 2026, ore 20:45 INTER vs Pisa
UCL GIORNATA 8 | Mercoledì 28 gennaio 2026, ore 21:00 Borussia Dortmund vs INTER
23esima giornata | domenica 1 febbraio 2026, ore 18:00 Cremonese vs INTER
Quarti di finale Coppa Italia | Mercoledì 4 febbraio 2026, ore 21:00 INTER vs Torino - U-POWER STADIUM, MONZA
24ª giornata | domenica 8 febbraio 2026, ore 18:00 Sassuolo vs INTER.
