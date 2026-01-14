Udine trasferta difficile, squadra molto fisica, capace di giocare il partitone o di perdersi. Bisogna capire che Udinese trovi, ma storicamente dà fastidio all'Inter perché soffre quella fisicità. L'Inter non ha pareggiato solo perché si è distratta ma perché ha trovato una squadra che ha giocato alla sua altezza. Non è solo l'Inter che non è stato all'altezza, ma è il Napoli che è stato all'altezza e ha guadagnato il suo punto. A un certo punto bisogna cambiare anche lo spartito. Devi strappare lo spartito e suonare anche una canzone un po' più brutta.