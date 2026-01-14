FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Biasin: “Continua strategica narrazione di Conte. C’è una partita dove l’Inter rischia di più”

ultimora

Biasin: “Continua strategica narrazione di Conte. C’è una partita dove l’Inter rischia di più”

Biasin: “Continua strategica narrazione di Conte. C’è una partita dove l’Inter rischia di più” - immagine 1
Durante la puntata di Elastici, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato del Napoli di Conte e della lotta al vertice con l'Inter di Chivu
Andrea Della Sala Redattore 

Durante la puntata di Elastici, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato del Napoli di Conte e della lotta al vertice con l'Inter di Chivu

"Strategica narrazione di Conte che continua a dire di non essere a livello delle sue competitor, in particolare dell'Inter. In realtà anche la partita dell'altro giorno ti dimostra come sia a livello. Grande punto quello del Napoli, non mi stupisco del tutto: non ha fatto l'impresa perché il Napoli è fortissimo. Sull'11 il Napoli è una squadra anche sopra all'Inter forse nell'undici. Sono rimasto l'unico a pensare che il Milan ci sia ancora, credo che queste squadre andranno avanti a combattere fino in fondo. Poi con la Champions ci sono troppe variabili. Sono molto curioso di capire cosa succede a Copenaghen per il Napoli. Se Conte rimane solo col campionato sappiamo cosa è in grado di fare, se va avanti in Champions cambiano i rapporti di forza. Non c'è una squadra in grado di scappare.

LEGGI ANCHE

Biasin: “Continua strategica narrazione di Conte. C’è una partita dove l’Inter rischia di più”- immagine 2

Udine trasferta difficile, squadra molto fisica, capace di giocare il partitone o di perdersi. Bisogna capire che Udinese trovi, ma storicamente dà fastidio all'Inter perché soffre quella fisicità. L'Inter non ha pareggiato solo perché si è distratta ma perché ha trovato una squadra che ha giocato alla sua altezza. Non è solo l'Inter che non è stato all'altezza, ma è il Napoli che è stato all'altezza e ha guadagnato il suo punto. A un certo punto bisogna cambiare anche lo spartito. Devi strappare lo spartito e suonare anche una canzone un po' più brutta. 

 

 

Leggi anche
Inter, chi in regia senza Calhanoglu: tre opzioni, ma gerarchie cambiate e c’è un...
Inter-Napoli, Calha sul dischetto: Dimarco manda in missione Thuram. E il sabotaggio di Beukema

© RIPRODUZIONE RISERVATA