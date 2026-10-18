Va tutto storto, oppure no? In settimana la sconfitta in Champions League con il Bruges, poi la società ha annunciato due infortuni, quello di Lautaro e quello di Pavard, sono problemi che richiedono almeno un mese di recupero. Due tegole che si sono aggiunte alla serataccia di Coppa. Non è stata una grande settimana per l'Inter. Poi è tornata la Serie A: la trasferta a Bologna, vinta ancora in rimonta dopo aver incassato l'uno a zero e dati che parlano di un inizio di stagione col botto.

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Opta sottolinea un dato preciso sul percorso nerazzurro: era successo solo altre quattro volte che l'Inter fosse a quota 19 punti dopo le prime sette gare della stagione nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo il 2017/18 (19), il 2002/03 (19) e il 1997/98 (19).

19 - L'Inter ha guadagnato 19 punti dopo le prime sette partite stagionali di Serie A solo per la quarta volta nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo il 2017/18 (19), il 2002/03 (19) e il 1997/98 (19). Percorso.#BolognaInter #SerieA pic.twitter.com/CcCKC4VkxC — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 17, 2026

Tre punti che arrivano dopo una settimana difficile ma che valgono il primo posto in classifica. Su sette partite giocate finora l'Inter ne ha pareggiata solo una, quella contro la Roma di Gasperini, diretta rivale, all'Olimpico.

Al momento i nerazzurri sono di nuovo primi in classifica in solitaria (la Roma pur vincendo questa sera contro il Genoa resterebbe a meno due punti) in attesa della partita della Lazio impegnata a Torino contro la Juventus.