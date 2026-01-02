FC Inter 1908
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola ha parlato dell'Inter e del possibile arrivo di Cancelo
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola ha parlato dell'Inter e del possibile arrivo di Cancelo alla corte di Chivu. "Continuità? Ci vuole. Anche l'Inter ha problemi, come la continuità di rendimento, su uno spartito di Chivu che è diverso da quello di Inzaghi".

"L'idea di Cancelo è affascinante, sarebbe un bel rinforzo, anche se è stato un po' discontinuo e con una personalità fortissima. Però sono molto fiducioso in Chivu, mi sta piacendo nelle dichiarazioni e nell'esprime la serenità, senza abboccare alle provocazioni. E' l'allenatore che si sta staccando dal ruolo di ex calciatore, sta stabilendo una linea di personalità che anche i giocatori stessi gli stanno riconoscendo. Sta dando calma, sicurezza, ma con forza".

