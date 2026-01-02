FC Inter 1908
Le parole del tecnico rilasciate al termine del pareggio a reti bianche contro il Leeds
Il Liverpool è stato costretto a un deludente pareggio a reti inviolate contro il Leeds. Al termine della gara, Arne Slot era furioso perché a Hugo Ekitike non è stato concesso un rigore. "Se fosse caduto, probabilmente sarebbe stato un rigore. Ma capisco perché non cade, perché in questa stagione tante volte, quando abbiamo subito fallo in area di rigore, non abbiamo ottenuto un rigore".

"Quindi forse per questo motivo, i nostri giocatori pensano: 'Sì, allora cerchiamo di rimanere in piedi'. Perché ne abbiamo concessi alcuni in situazioni in cui non c'era quasi contatto; Brentford in trasferta, Crystal Palace in Community Shield, potrei continuare all'infinito con i rigori leggeri che abbiamo concesso in questa stagione. Ma quando ci sono stati commessi falli, l'arbitro ha detto di continuare, forse per questo motivo, i nostri giocatori cercano di fare di tutto per rimanere in piedi. A quel punto è difficile per un VAR intervenire o per un arbitro assegnare un rigore se rimani in piedi". Il tecnico del Liverpool, però, dimentica l'inesistente rigore fischiato ai Reds contro l'Inter in Champions e che è costata la sconfitta alla squadra di Chivu.

