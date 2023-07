“Con la formula del prestito in pole c’è Demiral dopo l'illusione Azpilicueta. Come vice Dumfries, invece, sono stati presi contatti con l’agente di Holm dello Spezia mentre come sesto centrocampista Samardzic dell’Udinese ha una valutazione importante e lo svincolato Pereyra non rappresenta per il momento una vera priorità.