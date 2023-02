L’Inter stradomina il derby e spedisce il Milan all’inferno. Rossoneri sempre più in basso

"Orgoglio Inter, precipizio Milan. I nerazzurri vincono il derby come a Riad, con la sola colpa di non chiudere una partita stradominata nel primo tempo in modo abissale. Simone Inzaghi, sull’onda buona del dopo-Mondiale (6 vittorie su 8 partite ufficiali), stacca la Roma di 3 punti e si allarga al secondo posto, anche se il Napoli resta troppo lontano (13). Può rituffarsi in Champions con allegria. Al contrario, l’inferno del Diavolo non finisce più: ogni partita un girone e il Milan scende sempre più in basso. L’unico tiro parato facilmente da Onana sarebbe finito fuori: 0 tiri in porta, 0 angoli battuti. La squadra che un anno fa costruiva con facilità e allegria, non produce più, non corre più", sottolinea La Gazzetta dello Sport.