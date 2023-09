Inter, pagelle CdS: piovono 7, ecco il migliore tra Mkhitaryan e Thuram

Piovono 7 sul Corriere dello Sport dopo Inter-Milan. Da Dumfries a Lautaro Martinez, passando per Barella, Frattesi e Calhanoglu. 7,5 per Thuram, ma il migliore in campo è Mkhitaryan: voto 8,5 per l’armeno. “Vecchio mio, quanto manchi a chi ti ha avuto in squadra. Due gol e un assist, più la voglia perenne di inventare in concretezza. Migliore in campo a braccia alzate, nonostante le acrobazie altrui”, si legge.