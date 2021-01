Inter, nel derby col Milan 4-5 cambi. Tocca a Sanchez e Gagliardini, ma può esserci turnover ampio

Dopo il pareggio con l’Udinese, l’Inter sarà di nuovo in campo martedì sera per il derby di Coppa Italia con il Milan valido per i quarti di finale. Per Conte, come ribadito più volte, la priorità è il campionato per questo dovrebbero esserci alcuni cambi contro i rossoneri.

Secondo Tuttosport “Non si fa quindi peccato a pensare che, rispetto a Udine, ci saranno almeno 4-5 cambi: Sanchez in attacco farà rifiatare uno tra Lukaku e Lautaro, a centrocampo sicuro sarà l’inserimento di Gagliardini e quello a sinistra di Darmian. Da valutare se il turnover sarà ancora più ampio coinvolgendo pure Ranocchia, Kolarov, Sensi e Perisic che ieri però ha steccato”.