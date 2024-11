Intervistata per il MatchDay Programme di Inter-Arsenal, Marie Detruyer, centrocampista belga classe 2004, ha parlato così della sua passione per il calcio: «Giocare a calcio è qualcosa che mi rende felice. Rappresenta una grande parte della mia vita, è ciò che mi ha portata qui in Italia e all’Inter. Questo Club significa il raggiungimento di un obiettivo importante».