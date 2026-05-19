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fcinter1908 ultimora Inter, dipendenti invitati allo spettacolo sulla storia del club realizzato da Gianfelice Facchetti
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Inter, dipendenti invitati allo spettacolo sulla storia del club realizzato da Gianfelice Facchetti
Nella giornata di domani i dipendenti del club nerazzurro presenzieranno al teatro Nazionale per l'anteprima dello spettacolo
Nuova iniziativa da parte dell'Inter che, nell'ambito dei festeggiamenti per la vittoria dello scudetto e della Coppa Italia, ha deciso di invitare tutti i dipendenti nerazzurri al teatro Nazionale per assistere nella giornata di domani allo spettacolo sulla storia del club, scritto e recitato da Gianfelice Facchetti.
Un progetto fortemente promosso dalla società, e che a settembre arriverà al pubblico partendo dal teatro Gerolamo di Milano il 26 e 27 settembre.
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