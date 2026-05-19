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Mercato Inter, ecco i due maggiori iniziati ad essere ceduti: doppio affare da 60 mln?

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Tuttosport fa il punto della situazione sul mercato dell'Inter e indica i due giocatori che potrebbero lasciare Milano
Matteo Pifferi Redattore 

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Secondo quanto riportato da Tuttosport, il budget messo a disposizione da Oaktree per il mercato 2026-2027 sarà di 40-45 mln di euro al netto delle cessioni con l'obiettivo di arrivare a più di 100 mln, includendo anche lo spazio salariale liberato dai parametri zero e le possibili cessioni.

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Sempre Tuttosport fa i nomi dei due giocatori considerati in uscita: "Gran parte del tesoretto, dovrà comunque arrivare dalle cessioni. Premesso che potrebbero arrivare offerte - che comunque andrebbero valutate - per giocatori che l’Inter vorrebbe tenersi stretta (in primis Sucic, quindi Diouf, che Chivu vorrebbe trasformare in esterno a tutta fascia), i due maggiori indiziati per salutare sono Davide Frattesi e Luis Henrique. Scontato l’addio dell’italiano che quest’anno con Chivu ha giocato ancora meno che con Inzaghi quando - tramite il suo procuratore - aveva già reclamato spazio", sottolinea il quotidiano che ricorda come Frattesi abbia un peso a bilancio di 12,8 mln con l'Inter che accetterebbe offerte da 25-30 mln e farebbe comunque plusvalenza.

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Getty Images

"Per Luis Henrique la situazione è resa più complicata dal fatto che sia stato acquistato dall’Inter soltanto un anno fa e quindi il suo cartellino pesa ancora molto a bilancio: sono infatti necessari 17.9 milioni per non fare una minusvalenza e pure in questo caso l’Inter mantiene l’asticella a quota 25-30 milioni", la chiosa poi di Tuttosport.

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