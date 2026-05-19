Sempre Tuttosport fa i nomi dei due giocatori considerati in uscita: "Gran parte del tesoretto, dovrà comunque arrivare dalle cessioni. Premesso che potrebbero arrivare offerte - che comunque andrebbero valutate - per giocatori che l’Inter vorrebbe tenersi stretta (in primis Sucic, quindi Diouf, che Chivu vorrebbe trasformare in esterno a tutta fascia), i due maggiori indiziati per salutare sono Davide Frattesi e Luis Henrique. Scontato l’addio dell’italiano che quest’anno con Chivu ha giocato ancora meno che con Inzaghi quando - tramite il suo procuratore - aveva già reclamato spazio", sottolinea il quotidiano che ricorda come Frattesi abbia un peso a bilancio di 12,8 mln con l'Inter che accetterebbe offerte da 25-30 mln e farebbe comunque plusvalenza.