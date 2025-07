Nonostante il secondo posto, è l'Inter (ancora una volta) la squadra ad aver incassato di più dalla ripartizione ufficiale dei diritti tv in relazione all'ultima stagione di Serie A. Lo rivela un'indagine della Gazzetta dello Sport, secondo cui i nerazzurri hanno incassato più di 80 milioni di euro (81,6 per la precisione), praticamente 14 in più rispetto al Napoli campione d'Italia (67,8). Ecco la classifica: