L'Inter punta decisa su Tajon Buchanan per colmare il buco sulla fascia destra apertosi dopo l'infortunio di Juan Cuadrado, che ne avrà per circa tre mesi a causa di un problema al tendine d'Achille.

Come riporta Sky Sport, il Bruges, club belga proprietario del cartellino dell'esterno canadese, continua a chiedere circa 10 milioni di euro per lasciar partire il calciatore, mentre l'Inter fin qui si è fermata a 6-7 milioni di euro. Una distanza non incolmabile, dunque, ma che al momento resiste e non permette la conclusione della trattativa.