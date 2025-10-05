Il calciatore olandese sembrava stizzito al momento della sostituzione nella gara contro la Cremonese. Le parole dell'allenatore nerazzurro

Eva A. Provenzano Caporedattore 5 ottobre 2025 (modifica il 5 ottobre 2025 | 00:49)

A Cristian Chivu, in diretta su DAZN nel momento della sua intervista post partita, hanno fatto rivedere la reazione di Denzel Dumfries nel momento del cambio durante Inter-Cremonese. Il calciatore è sembrato stizzito quando è stato sostituito perché ha dato un pugno e ha fatto rimbalzare a terra il pallone.

Al suo allenatore hanno mostrato quel momento e mentre vedeva le immagini queste sono state le sue parole:

«Si è arrabbiato? Ma fa bene ad essere incazzato. Perché deve essere incazzato. Quando uno esce, quando viene sostituito bisogna che si incazzi col mondo, con me, con chi gli pare. Denzel è una bravissima persona, non mi ha detto niente. Un pugno al pallone - perché lo rivedo adesso - non significa niente. E' un giocatore importante per noi, è importante per il calcio, anche per la Nazionale olandese. Sono felice di quello che sta facendo ma sono consapevole del fatto che, come tutti gli altri, può dare di più».

Il calciatore partirà nelle prossime ore per l'Olanda insieme a de Vrij perché è stato convocato dal ct Koeman per le prossime partite di qualificazione al Mondiale contro Malta e Finlandia.

(Fonte: DAZN)