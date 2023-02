Inter, Dumfries indiziato numero uno per la cessione. Per il club è fondamentale che…

In caso di passaggio ai quarti di Champions League, verrebbe meno la necessità di vendere da parte dell'Inter. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, non sono più 60 i milioni di euro che il club dovrà realizzare attraverso le cessioni entro il 30 giugno. La cifra corretta è la metà, ovvero 30 milioni. "L’indiziato numero uno per lasciare il club a fine stagione è sempre Denzel Dumfries, che già nel mercato di gennaio ha avuto la possibilità - non concretizzatasi - di trasferirsi in Premier League".